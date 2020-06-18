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Тула-СпортТула-Спорт
«Химик-Арсенал» успешно прошёл лицензирование
15-й Регион (Северная Осетия)
  • 15-й Регион (Северная Осетия)
Новомосковский «Химик-Арсенал» успешно прошёл лицензирование РФС.В источнике
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«Химик-Арсенал» успешно прошёл лицензирование

Тула-Спорт 14:50
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«Алания» успешно прошла процедуру лицензирования

15-й Регион (Северная Осетия) 12:16
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«Тамбов» прошел лицензирование в РФС

РИА Новости 11:49
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