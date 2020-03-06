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«Алавес» — «Валенсия». Трансляция
LiveSport.ru
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«Валенсия» занимает 7-е место в таблице Ла Лиги, набрав 41 очко. «Алавес» имеет в активе 31 очко и идет на 13-м месте.В источнике
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Чемпионат Испании. «Алавес» - «Валенсия». Текстовая трансляция

Футбол на Куличках 14:55
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«Алавес» — «Валенсия». Трансляция

Sport24.ru 13:17
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«Алавес» – «Валенсия»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Чемпионат 11:01
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