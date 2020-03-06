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Алавес — Валенсия 1:1
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Стали известны стартовые составы "Алавеса" и "Валенсии" на матч 27-го тура чемпионата Испании. Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев выйдет на поле с первых минут.В источнике
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«Алавес» — «Валенсия»: судья «украл» у Черышева пенальти?

Спорт-Экспресс вчера в 18:55
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«Валенсия» с Черышевым в составе сыграла вничью с «Алавесом»

Матч ТВ вчера в 16:52
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Классная игра Черышева в видеообзоре матча «Алавес» - «Валенсия»

Sport.ru вчера в 17:29
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