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«Барселона» назвала заявку на матч с «Реалом»
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«Барселона» опубликовала заявку команды на матч 26-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». В итоговый список на встречу попали 18 футболистов каталонцев.В источнике
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