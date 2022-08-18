Спорт-ЭкспрессАлдонин не считает «Амкал» и 2DROTS непрофессиональными клубамиБывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал выход «Амкала» и 2DROTS во второй раунд Пути регионов Кубка России.Спорт-Экспресс«Могу провести аналогию с клубами АПЛ, которые могут вылететь от команды из пятого или четвёртого дивизиона. В этой ситуации я бы не стал говорить, что непрофессиональный клуб обыграл профессиональный», — цитирует Алдонина Metaratings.RT на русском16 августа «Амкал» по пенальти переиграл «Зоркий» (1:1, 8-7 по пен.) в 1/256 финала Кубка России.Спорт-Экспресс2DROTS в следующем раунде Кубка сыграет с «Текстильщиком» из Иваново, «Амкал» встретится с «Тверью».MetaratingsЧитать далееСвернутьMetaratingsСпорт уик-эндПодробнее о событииАлдонин не считает «Амкал» и 2DROTS непрофессиональными клубамиRT на русском07:06Алдонин не считает «Амкал» и 2DROTS непрофессиональными клубамиСпорт-Экспресс06:30Алдонин: не нужно вешать ярлыки, что любители выбили из Кубка профессионалов. Кто из них ещё профессионалы?Metaratings06:00Показать все источникиОценить5