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Спорт-Экспресс
Спорт-Экспресс

Алдонин не считает «Амкал» и 2DROTS непрофессиональными клубами

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал выход «Амкала» и 2DROTS во второй раунд Пути регионов Кубка России.
Спорт-Экспресс
«Могу провести аналогию с клубами АПЛ, которые могут вылететь от команды из пятого или четвёртого дивизиона. В этой ситуации я бы не стал говорить, что непрофессиональный клуб обыграл профессиональный», — цитирует Алдонина Metaratings.
RT на русском
16 августа «Амкал» по пенальти переиграл «Зоркий» (1:1, 8-7 по пен.) в 1/256 финала Кубка России.
Спорт-Экспресс
2DROTS в следующем раунде Кубка сыграет с «Текстильщиком» из Иваново, «Амкал» встретится с «Тверью».
Metaratings
Metaratings
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Алдонин не считает «Амкал» и 2DROTS непрофессиональными клубами
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Алдонин не считает «Амкал» и 2DROTS непрофессиональными клубами
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