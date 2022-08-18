«Могу провести аналогию с клубами АПЛ, которые могут вылететь от команды из пятого или четвёртого дивизиона. В этой ситуации я бы не стал говорить, что непрофессиональный клуб обыграл профессиональный», — цитирует Алдонина Metaratings.