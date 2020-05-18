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ЦСКА отмечает 15-летие победы в Кубке УЕФА
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18 мая ЦСКА празднует 15-летие победы в Кубке УЕФА, который московский клуб завоевал первым из российских клубов.В источнике
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Подробнее о событии
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Мотивация Газзаева, трэш-празднования и прием у Путина после похмелья. ЦСКА завоевал Кубок УЕФА ровно 15 лет назад

Sport24.ru 14:30 
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Салугин о том, почему Газзаев не сбрил усы: «Он ответил старшим ребятам: «Это моя гордость»

Sports.ru 10:22
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Валерий Газзаев — о победе ЦСКА в Кубке УЕФА: «Это была победа всего российского футбола»

Матч ТВ 08:28
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