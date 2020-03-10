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Алехандро Гомес: «Наработки „Аталанты“ хорошо сработали»
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Сегодня наши наработки хорошо сработали.В источнике
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Алехандро Гомес: «Наработки „Аталанты“ хорошо сработали»

Спорт-Экспресс вчера в 23:53
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Лига чемпионов. «Валенсия» - «Аталанта». Текстовая трансляция

Футбол на Куличках вчера в 15:55
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Футбол, Лига Чемпионов, 1/8 финала, Ответные матчи, Валенсия - Аталанта, Прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru вчера в 15:27
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