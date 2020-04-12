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Алекс Фергюсон: «Два года назад врачи спасли мне жизнь»
Газета.Ru
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Легенда «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон вспомнил о том, как пережил кровоизлияние в мозг. Он завершил карьеру в 2013 году.В источнике
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Алекс Фергюсон рассказал о том, как пережил кровоизлияние в мозг

Газета.Ru 21:50
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Алекс Фергюсон: «Два года назад врачи спасли мне жизнь»

Спорт-Экспресс 20:01
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Фергюсон: «Я в восторге, что мы стали признавать важность здравоохранения. Два года назад врачи спасли мне жизнь»

Бомбардир.ру 16:58
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