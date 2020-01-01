Александер Чеферин: «Старый добрый футбол скоро вернется»
Старый добрый футбол скоро вернется. Мы бы хотели, чтобы это произошло как можно скорее, но, прежде всего, это зависит от решений государственных органов. Сравнительно скоро матчи вернутся при соблюдении всех медицинских требований и за закрытыми дверями.В источнике Скоро у нас будет старый добрый футбол. Мы хотели бы, чтобы футбол вернулся на поля как можно скорее, но это, прежде всего, зависит от решений властей. При соблюдении всех медицинских требований и без зрителей матчи могут вернуться относительно скоро. Но это решает не спорт, а политика.
Советский спорт вчера в 16:00
Спорт-Экспресс вчера в 15:18