Александер Чеферин словенский юрист

Скоро у нас будет старый добрый футбол. Мы хотели бы, чтобы футбол вернулся на поля как можно скорее, но это, прежде всего, зависит от решений властей. При соблюдении всех медицинских требований и без зрителей матчи могут вернуться относительно скоро. Но это решает не спорт, а политика.