НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
КП - СамараКП - Самара
Александр Анюков: «Я сделал ошибку, но я никого не предавал»
Нева Спорт
  • Нева Спорт
  • Sportbox.RU
  • КП - Самара
  • Футбол России
  • Спорт день за днем
Вспомнил защитник то, как праздновал свой гол за «Зенит» в ворота «Крыльев Советов».В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Александр Анюков извинялся перед болельщиками «Крыльев Советов» за ошибку молодости

Спорт день за днем 09:31
alt

Анюков: Сделал ошибку, когда отпраздновал гол за «Зенит» в ворота «Крыльев»

Нева Спорт 09:11
alt

Александр Анюков: «Я сделал ошибку, но я никого не предавал»

КП - Самара 07:05
реклама
Главное
Новости