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Александр Анюков завершил карьеру и войдет в тренерский штаб «Зенита»
Спорт-Экспресс
  • Piter.tv0:20
  • НТВ0:40
Сообщается, что футболист намерен и сосредоточиться на тренерской деятельности и войдет в штаб сине-бело-голубых.В источнике
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РПЛ вспомнила победный гол Анюкова в «бронзовом» матче за «Крылья Советов» в 2004-м

Sport24.ru 11:16 
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