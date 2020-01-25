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Александр Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира
Известия
  • Вести.Ru0:21
  • Eurosport.ru1:31
В соревнованиях принимает участие Александр Большунов. В скиатлоне на 30 км наш земляк одержал победу.В источнике
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Большунов: классно выиграть на трассе, где пройдет чемпионат мира

Metaratings 14:20
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Большунов: классно выиграть на трассе, где пройдет чемпионат мира

РИА Новости 15:24
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Большунов устроил расправу над норвежцами, Синицина и Кацалапов выиграли ЧЕ, Кокорин — снова капитан

Спорт-Экспресс 12:10
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