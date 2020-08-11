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Александр Бородюк возглавил клуб второй бундеслиги Австрии
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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк возглавил «Хорн», выступающий во второй бундеслиге Австрии.В источнике
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Экс-тренер сборной России Бородюк возглавил австрийскую команду, которой владел Хонда

Sport24.ru 17:36 
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Бородюк возглавил австрийский клуб «Хорн»

Sport.ru 15:44
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Бородюк возглавил клуб из Австрии

Матч ТВ 15:19
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