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Александр Бородюк возглавил клуб второй бундеслиги Австрии
Metaratings
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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк возглавил «Хорн», выступающий во второй бундеслиге Австрии.В источнике
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Бородюк возглавил «Хорн» из 2-го дивизиона Австрии

Sports.ru 15:09
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Экс-тренер сборной России Бородюк возглавил австрийский клуб «Хорн»

Футбол России 15:07
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Александр Бородюк возглавил австрийский «Хорн»

Metaratings 15:07
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