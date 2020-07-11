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Татар-информТатар-информ
Александр Бубнов: «Рубин» даст бой ЦСКА, но проиграет
Татар-информ
  • Татар-информ
„Рубин“ даст бой, тем более это принципиальная игра для бывшего тренера армейцев Леонида Слуцкого.В источнике
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Бубнов уверен, что ЦСКА обыграет «Рубин»

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Бубнов дал прогноз на матч ЦСКА – «Рубин»

ProstoProSport 06:52 
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Эксперт: Слуцкий хорошо знает ЦСКА, с другой стороны — это уже новый коллектив

Татар-информ 04:56
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