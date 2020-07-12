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Татар-информТатар-информ
«Рубин» не сможет набрать очки в матче с ЦСКА, по мнению букмекеров
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Татар-информ
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • Soccernews.ru
  • Kazanfirst.ru
  • Bobsoccer
Московский ЦСКА является явным фаворитом предстоящего матча 28-го тура РПЛ против казанского «Рубина». Об этом говорят котировки ставок букмекеров на этот матч.В источнике
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