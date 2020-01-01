Александр Бубнов: Весь вопрос в матче с «Тамбовом» заключается лишь в том, сколько забьет «Зенит»

Известный в прошлом футболист, а ныне авторитетный эксперт Александр Бубнов дал прогноз sportbox.ru на матчи 4-го тура чемпионата России. В источнике