Клубы закупают отечественные мини-лаборатории, которые могут в течении часа провести диагностику команды. Их применение сделать территории учебно-тренировочные базы сделать чистыми, уже чрез час можно знать, кто инфицирован, а кто нет. Таким образом, зараженных можно оставлять за территорией.

Интерфакс-Спорт

05:23