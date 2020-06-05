НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Футбол на КуличкахФутбол на Куличках
РФС закупил экспресс-лаборатории для выявления коронавируса
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Плюс один +1
  • RT на русском
  • Спорт-Экспресс
Что касается тренировочного процесса, не все могут обеспечить полную изоляцию и обсервацию игроков, они уезжают и приезжают на базы.В источнике
Александр Дюков
Клубы закупают отечественные мини-лаборатории, которые могут в течении часа провести диагностику команды. Их применение сделать территории учебно-тренировочные базы сделать чистыми, уже чрез час можно знать, кто инфицирован, а кто нет. Таким образом, зараженных можно оставлять за территорией.Интерфакс-Спорт05:23
Подробнее о событии
alt

Александр Дюков: Готовы поделиться регламентом по возобновлению соревнований с другими федерациями

Советский спорт 06:00
alt

РФС закупил отечественные экспресс-лаборатории для выявления коронавируса

Sport24.ru 05:53 
alt

РФС закупил отечественные экспресс-лаборатории для выявления коронавируса

Sports.ru 05:34
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости