РФС закупил экспресс-лаборатории для выявления коронавируса
Что касается тренировочного процесса, не все могут обеспечить полную изоляцию и обсервацию игроков, они уезжают и приезжают на базы.В источнике Клубы закупают отечественные мини-лаборатории, которые могут в течении часа провести диагностику команды. Их применение сделать территории учебно-тренировочные базы сделать чистыми, уже чрез час можно знать, кто инфицирован, а кто нет. Таким образом, зараженных можно оставлять за территорией.Интерфакс-Спорт05:23