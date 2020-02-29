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Александр Дюков рассказал о расширении РПЛ
Спорт-Экспресс
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Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможном изменении формата чемпионата России. По его словам, вариант расширения лиги до 18 команд не ведет к росту доходов клубов.В источнике
Подробнее о событии
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Дюков о своем первом годе у руля РФС: расширять РПЛ рано, вернуться на «осень-весну» - это неразбериха, лимит останется. То, что было в Сан-Марино, недопустимо

Спорт уик-энд 12:41
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Президент РФС Дюков назвал условия, необходимые для расширения РПЛ

Нева Спорт 10:28
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Дюков: «Пока РПЛ стоит на месте, ведущие европейские футбольные страны уходят вперед»

Sport24.ru 11:26 
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