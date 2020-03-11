Александр Глеб завершил карьеру игрока
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб объявил о завершении карьеры. 38-летний Глеб объявил о завершении карьеры на пресс-конференции сразу после закрытого показа биографического фильма «Наш HLEB».В источнике Знаете, если бы все сложилось по-другому, если бы сборная нуждалась во мне, наверное, я продлил бы карьеру. Но поскольку сложилось так, как вы знаете, я понял, что смысла нет ради этого продлевать и подписывать новый контракт. Принял решение, что хватит.
Спорт-Экспресс вчера в 16:50
РИА Новости вчера в 16:49