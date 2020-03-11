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Александр Глеб завершил карьеру игрока
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Беларуси Александр Глеб объявил о завершении карьеры. 38-летний Глеб объявил о завершении карьеры на пресс-конференции сразу после закрытого показа биографического фильма «Наш HLEB».В источнике
Александр Глеб
Белорусский футболист
Знаете, если бы все сложилось по-другому, если бы сборная нуждалась во мне, наверное, я продлил бы карьеру. Но поскольку сложилось так, как вы знаете, я понял, что смысла нет ради этого продлевать и подписывать новый контракт. Принял решение, что хватит.
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Александр Глеб завершил профессиональную карьеру

Sport.ru вчера в 16:57
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Александр Глеб объявил о завершении карьеры

Спорт-Экспресс вчера в 16:50
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Экс-футболист «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб завершил карьеру

РИА Новости вчера в 16:49
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