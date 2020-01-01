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Александр Головин пропустит пять недель из-за травмы
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У российского полузащитника выявлена травма подколенного сухожилия левого бедра, которую он получил в первом тайме матча второго тура чемпионата Франции против «Меца» (1:0).В источнике
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Подробнее о событии
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Головин выбыл из-за травмы на пять недель

Metaratings 04:52
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Головин прошел МРТ, срок восстановления составит 5 недель, а не 4

Sports.ru 01:35
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Головин пропустит пять недель, Ла Лига представила календарь, «Тампа» вышла в полуфинал Кубка Стэнли и другие новости дня

Матч ТВ 02:00
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