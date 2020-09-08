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Александр Кержаков может стать главным тренером «Томи»
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«Томь» рассматривает вариант с назначением Александра Кержакова на пост главного тренера команды. Сейчас специалист возглавляет юношескую сборную России для игроков до 19 лет.В источнике
Подробнее о событии
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Кержаков может возглавить «Томь»

Sports.ru 08:36
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А. Кержаков отреагировал на информацию о возможном назначении в «Томь»: «Я ничего не слышал об этом»

Sport24.ru 06:32 
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Кержаков заявил, что ничего не слышал о возможном назначении в «Томь»

Футбол России 07:18
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