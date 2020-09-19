Александр Кержаков стал главным тренером ФК «Томь»
Старший тренер юношеской сборной России и экс-игрок "Зенита"Александр Кержаков согласился возглавить томский футбольный клуб "Томь". 37-летний Кержаков приступит к новым обязанностям в середине следующей недели, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё начиналось
Лучший бомбардир в истории российского футбола, старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков согласился возглавить томский футбольный клуб "Томь". К обязанностям 37-летний специалист должен приступить в середине следующей недели, сообщил ТАСС источник, близкий к окружению клуба.
Московский Комсомолец 06:49