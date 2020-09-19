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Александр Кержаков стал главным тренером ФК «Томь»
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Старший тренер юношеской сборной России и экс-игрок "Зенита"Александр Кержаков согласился возглавить томский футбольный клуб "Томь". 37-летний Кержаков приступит к новым обязанностям в середине следующей недели, сообщает ТАСС.В источнике
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С чего всё начиналось
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Александр Кержаков согласился возглавить ФК «Томь»

Лучший бомбардир в истории российского футбола, старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков согласился возглавить томский футбольный клуб "Томь". К обязанностям 37-летний специалист должен приступить в середине следующей недели, сообщил ТАСС источник, близкий к окружению клуба.
ТАСС Спорт 05:56
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Кержаков согласился стать тренером «Томи»

vtomske.ru 07:08
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Источник: Кержаков согласился возглавить «Томь»

Sport24.ru 06:34 
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Александр Кержаков согласился тренировать «Томь»

Московский Комсомолец 06:49
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