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Александр Кержаков стал главным тренером ФК «Томь»
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Новым наставником ФК "Томь" станет заслуженный мастер спорта РФ Александр Кержаков. Об этом сообщает издание ТАСС, ссылаясь на близкий к клубу источник. К своим тренерским обязанностям новоиспеченный руководитель томской команды приступит уже в ближайшее время.В источнике
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С чего всё начиналось
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Александр Кержаков согласился возглавить ФК «Томь»

Лучший бомбардир в истории российского футбола, старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков согласился возглавить томский футбольный клуб "Томь". К обязанностям 37-летний специалист должен приступить в середине следующей недели, сообщил ТАСС источник, близкий к окружению клуба.
ТАСС Спорт 05:56
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СМИ: Александр Кержаков станет главным тренером «Томи»

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Кержаков согласился стать тренером «Томи»

vtomske.ru 07:08
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Источник: Кержаков согласился возглавить «Томь»

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