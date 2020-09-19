Александр Кержаков стал главным тренером ФК «Томь»
Новым наставником ФК "Томь" станет заслуженный мастер спорта РФ Александр Кержаков. Об этом сообщает издание ТАСС, ссылаясь на близкий к клубу источник. К своим тренерским обязанностям новоиспеченный руководитель томской команды приступит уже в ближайшее время.В источнике
С чего всё начиналось
Лучший бомбардир в истории российского футбола, старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков согласился возглавить томский футбольный клуб "Томь". К обязанностям 37-летний специалист должен приступить в середине следующей недели, сообщил ТАСС источник, близкий к окружению клуба.
Московский Комсомолец 10:34