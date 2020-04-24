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Александр Кокорин: Хотел бы перейти в «Рому»
Российская газета
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В составе южан нападающий провел четыре матча, забил три гола и сделал одну результативную передачу. Контракт Кокорина с петербургским клубом истекает в конце нынешнего сезона.В источнике
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«Оказаться в „Роме“ – большая мечта». Нужен ли Кокорин римскому клубу?

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Газета.Ru 05:51
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Кокорин: «Есть большой интерес от трёх клубов, я хочу в „Рому“»

Sport.ru вчера в 15:29
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