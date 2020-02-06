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Александр Кокорин: «Моё будущее зависит только от меня»
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о здоровье и высказался о своём будущем. Сейчас форвард находится на сборах с «Зенитом-2», который выступает в ПФЛ.В источнике
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С чего всё начиналось
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Александр Кокорин: «Будущее зависит от меня самого»

В эксклюзивном интервью bobscoccer.ru Александр Кокорин рассказывает о работе «Зенита-2» и отвечает на вопрос о своем будущем. Фото: 2.fc-zenit.ru - Сегодня тренерский штаб «Зенита-2» вновь дал команде серьезную нагрузку – тренажерный зал, две тренировки с обилием игровых упражнений.
Bobsoccer 07:02
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«Будущее зависит только от меня»: Кокорин рассказал об адаптации в составе «Зенит-2»

78.ru 10:53
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Александр Кокорин: «Будущее зависит от меня»

Петербургский дневник 10:39
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«Сосланный» в «Зенит-2» Кокорин заявил, что его будущее зависит только от него

Мойка78 08:42 
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