Александр Кокорин: «Моё будущее зависит только от меня»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о здоровье и высказался о своём будущем. Сейчас форвард находится на сборах с «Зенитом-2», который выступает в ПФЛ.