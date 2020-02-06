Кокорин заявил, что его будущее зависит только от него
«Мое будущее зависит только от меня», — заявил Кокорин в ответ на соответствующий вопрос журналиста. В конце января Александр Кокорин был переведен в «Зенит-2» после отказа переходить в «Сочи» на правах аренды. При этом клубы достигли договоренности о трансфере.В источнике
С чего всё начиналось
В эксклюзивном интервью bobscoccer.ru Александр Кокорин рассказывает о работе «Зенита-2» и отвечает на вопрос о своем будущем. Фото: 2.fc-zenit.ru - Сегодня тренерский штаб «Зенита-2» вновь дал команде серьезную нагрузку – тренажерный зал, две тренировки с обилием игровых упражнений.
Петербургский дневник 10:39