Кокорин заявил, что его будущее зависит только от него

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«Мое будущее зависит только от меня», — заявил Кокорин в ответ на соответствующий вопрос журналиста. В конце января Александр Кокорин был переведен в «Зенит-2» после отказа переходить в «Сочи» на правах аренды. При этом клубы достигли договоренности о трансфере. В источнике