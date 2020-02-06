Александр Кокорин: «Моё будущее зависит только от меня»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о здоровье и высказался о своём будущем. Сейчас форвард находится на сборах с «Зенитом-2», который выступает в ПФЛ.В источнике
С чего всё начиналось
В эксклюзивном интервью bobscoccer.ru Александр Кокорин рассказывает о работе «Зенита-2» и отвечает на вопрос о своем будущем. Фото: 2.fc-zenit.ru - Сегодня тренерский штаб «Зенита-2» вновь дал команде серьезную нагрузку – тренажерный зал, две тренировки с обилием игровых упражнений.
RT на русском вчера в 08:48