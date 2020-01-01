НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
Александр Кокорин: «Не вызывать Ракицкого в сборную Украины — абсурд и бред»
Футбол России
  • Футбол России
  • Sportbox.RU
Форвард «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о ситуации с защитником петербургской команды Ярославом Ракицким.В источнике
Подробнее о событии
alt

Александр Кокорин: «Не вызывать Ракицкого в сборную Украины — абсурд и бред»

Sportbox.RU 15:52
alt

Александр Кокорин: «Не вызывать Ракицкого в сборную Украины — абсурд и бред»

Матч ТВ 15:52
alt

Кокорин: не считаю, что Ракицкий предал родину. Как можно было его не вызывать в сборную?

Футбол России 15:06
реклама
Главное
Новости