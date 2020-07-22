Александр Кокорин может перейти в «Спартак», сообщили СМИ
Московский "Спартак" заинтересован в приобретении форварда "Сочи" Александра Кокорина, сообщает Sport24. Зимой 2019 года нападающий перешел из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды. Контракт 29-летнего Кокорина с клубом из Санкт-Петербурга истекает после завершения сезона-2019/20.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Sport24, «Спартак» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Москвичи в ближайшее время сделают 29-летнему игроку выгодное предложение. Контракт футболиста с петербуржцами истечет после окончания сезона.