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Александр Кокорин может перейти в «Спартак», сообщили СМИ
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Московский "Спартак" заинтересован в приобретении форварда "Сочи" Александра Кокорина, сообщает Sport24. Зимой 2019 года нападающий перешел из "Зенита" в "Сочи" на правах аренды. Контракт 29-летнего Кокорина с клубом из Санкт-Петербурга истекает после завершения сезона-2019/20.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Спартак» сделает предложение Кокорину

Как стало известно Sport24, «Спартак» заинтересован в подписании нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Москвичи в ближайшее время сделают 29-летнему игроку выгодное предложение. Контракт футболиста с петербуржцами истечет после окончания сезона.
Sport24.ru 09:00 
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Кокорин может продолжить карьеру в «Спартаке»

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«Спартак» намерен сделать предложение Кокорину

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СМИ: «Спартак» попробует заполучить Кокорина

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