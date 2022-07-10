ЧемпионатАлександр Кокорин не поехал на первый сбор с «Фиорентиной»Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропускает начало подготовки команды к новому сезону.ЧемпионатКак сообщает Fiorentina.it, 31-летний россиянин и ещё несколько игроков «фиалок» не поехали с командой на тренировочный сбор.ЧемпионатКокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака".РИА НовостиВ минувшем сезоне Кокорин сыграл за «Фиорентину» в семи матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.ЧемпионатЧитать далееСвернутьИноПроСпортSportliga.comSports.ruГазета.RuФутбол РоссииInc-news.ruРБК спортLiveResult.RuЧемпионатСпорт-ЭкспрессРИА НовостиСпортКПЕвро-футбол.руBookmaker-ratings.ruSport24.ruМатч ТВSportbox.RUVprognoze.ruБомбардир.руПодробнее о событииКокорин мог пропустить начало первого сбора «Фиорентины» из-за вспышки коронавируса в клубеSport24.ruвчера в 16:53Александр Кокорин не поехал на первый сбор с «Фиорентиной»Чемпионатвчера в 12:59Кокорин не поехал на предсезонный сбор «Фиорентины»Футбол Россиивчера в 12:00Кокорин не поехал с «Фиорентиной» на первый сборSoccer.ruвчера в 11:36Кокорин пропустит начало первого сбора «Фиорентины»Матч ТВвчера в 11:34Александр Кокорин пропускает начало первого сбора «Фиорентины»Sports.ruвчера в 11:20Кокорин не выехал на первый сбор «Фиорентины» из-за подозрения на ковидСпорт-Экспрессвчера в 10:58Показать ещёОценить1