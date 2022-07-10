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Александр Кокорин не поехал на первый сбор с «Фиорентиной»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин пропускает начало подготовки команды к новому сезону.
Чемпионат
Как сообщает Fiorentina.it, 31-летний россиянин и ещё несколько игроков «фиалок» не поехали с командой на тренировочный сбор.
Чемпионат
Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака".
РИА Новости
В минувшем сезоне Кокорин сыграл за «Фиорентину» в семи матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
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Кокорин мог пропустить начало первого сбора «Фиорентины» из-за вспышки коронавируса в клубе
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