Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Александр Кокорин подписал контракт со "Спартаком" Форвард продолжит спортивную карьеру в топовом московском клубе. Судя по всему, 29-летний российски футболист Александр Кокорин, долгое время являющийся игроком питерского "Зенита", смог наконец ухватить удачу за хвост.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, нападающий «Зенита» Александр Кокорин перейдет в «Спартак». Подписание контракта 29-летнего форварда с «красно-белыми» намечено на четверг, 30 июля. Соглашение Кокорина со «Спартаком» будет рассчитано на три года.
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