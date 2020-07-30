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Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»
Спорт-Экспресс
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Александр Кокорин подписал контракт со "Спартаком" Форвард продолжит спортивную карьеру в топовом московском клубе. Судя по всему, 29-летний российски футболист Александр Кокорин, долгое время являющийся игроком питерского "Зенита", смог наконец ухватить удачу за хвост.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кокорин прилетел в Москву и согласовывает последние детали контракта со «Спартаком»

Вариант с «Сочи» на текущий момент отпал. Борис Ротенберг просил Кокорина подождать своего возвращения в Россию, чтобы переговорить о варианте с «Сочи», но нападающий не хочет ждать. Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» предложил Кокорину контракт на три года.
Чемпионат вчера в 07:26
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Гайч в ЦСКА, Кузяев договаривается с «Валенсией», «Интер» готовит €260 млн для Месси. Трансферы и слухи дня

Sport24.ru 02:30 
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«Желаем Александру сделать правильный выбор». «Спартак» отреагировал на возможное подписание Кокорина

Матч ТВ 05:06
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У Кокорина было 10+ вариантов: от «Сочи» до Турции и Италии (его хотела даже «Рома»). Решился только «Спартак»

Sports.ru 09:59
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