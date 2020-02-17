Александр Кокорин прокомментировал дебют в «Сочи»
Как ранее сообщали «Кубанские новости», 17 февраля ФК «Сочи» объявил о переходе Александра Кокорина. Форвард проведет оставшуюся часть сезона в «Сочи» на правах аренды. В этот же день команда провела контрольный матч против московского «Динамо».В источнике Команда сегодня показала, что может играть агрессивно, атаковать, находится в хорошем состоянии. Время еще есть, чтобы наиграть связи, но первый шажок сделали. Приятно играть в атаку. Такое ощущение, что пару месяцев тренируюсь с ребятами, мало ошибок было.
РИА Новости вчера в 15:16