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Александр Кокорин заявил о желании попасть на чемпионат Европы
Евро-футбол.ру
  • Известия0:50
Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин изъявил желание сыграть в чемпионате Европы в этом году. По его словам, он мечтает принести большую пользу и вернуться на прежний уровень игры.В источнике
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С чего всё начиналось
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Кокорин намерен попасть в состав сборной России по футболу на чемпионат Европы 2020 года

Российский форвард Александр Кокорин, перешедший в футбольный клуб "Сочи" на правах аренды до конца сезона, рассчитывает принести пользу команде, вернуться к своему прежнему уровню игры и выступить на чемпионате Европы.
ТАСС Спорт вчера в 07:00
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Кокорин намерен вернуться в сборную России

Sport.ru вчера в 08:59
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Кокорин заявил о намерении вернуться в состав сборной России к Евро

РИА Новости вчера в 08:18
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Кокорин: надеюсь попасть в состав сборной на Евро

Футбол России вчера в 07:36
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