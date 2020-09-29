По информации Metaratings.ru, полузащитник Александр Ломовицкий после возвращения из «Химок» в «Спартак» вновь уйдет в аренду. Остаток сезона-2020/21 22-летний хавбек проведет в тульском «Арсенале», за который уже выступал в минувшем розыгрыше чемпионата России.