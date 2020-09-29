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Александр Ломовицкий вернется в тульский «Арсенал»
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Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий вернется из аренды в «Химках», чтобы перейти в тульский «Арсенал». Об этом пишет портал Metaratings.ru. В составе «канониров» 22-летний полузащитник проведет остаток нынешнего сезона.В источнике
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С чего всё начиналось
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Ломовицкий уйдет в аренду в тульский «Арсенал»

По информации Metaratings.ru, полузащитник Александр Ломовицкий после возвращения из «Химок» в «Спартак» вновь уйдет в аренду. Остаток сезона-2020/21 22-летний хавбек проведет в тульском «Арсенале», за который уже выступал в минувшем розыгрыше чемпионата России.
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Александр Ломовицкий вернется в тульский «Арсенал»

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