Александр Ломовицкий вернется в тульский «Арсенал»
Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий вернется из аренды в «Химках», чтобы перейти в тульский «Арсенал». Об этом пишет портал Metaratings.ru. В составе «канониров» 22-летний полузащитник проведет остаток нынешнего сезона.В источнике
С чего всё начиналось
По информации Metaratings.ru, полузащитник Александр Ломовицкий после возвращения из «Химок» в «Спартак» вновь уйдет в аренду. Остаток сезона-2020/21 22-летний хавбек проведет в тульском «Арсенале», за который уже выступал в минувшем розыгрыше чемпионата России.