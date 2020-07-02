Александр Медведев: Азмун забил блестящий гол в стиле Герда Мюллера

Азмун очень хорошо играл, забил блестящий гол в стиле Герда Мюллера - одним касанием переправил мяч в ворота с передачи Дзюбы, - приводит слова Медведева «РИА Новости». Ранее форвард был оштрафован клубом за нарушение социального дистанцирования в условиях пандемии коронавируса.