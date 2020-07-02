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Александр Медведев: Азмун забил блестящий гол в стиле Герда Мюллера
Sports.ru
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Азмун очень хорошо играл, забил блестящий гол в стиле Герда Мюллера - одним касанием переправил мяч в ворота с передачи Дзюбы, - приводит слова Медведева «РИА Новости». Ранее форвард был оштрафован клубом за нарушение социального дистанцирования в условиях пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
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Александр Медведев: «Зенит» обыграл «Тамбов» без легкости, которую бы хотелось видеть

Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. "Зенит" в среду в Нижнем Новгороде обыграл "Тамбов" со счетом 2:1. Голами в составе петербуржцев отметились иранский нападающий Сердар Азмун и аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони.
ТАСС Спорт 06:33
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«Они создали немало проблем»: Медведев подвёл итоги матча «Зенит»-«Тамбов»

78.ru 08:34
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Александр Медведев: «„Зенит“ обыграл „Тамбов“ без легкости, которую бы хотелось видеть»

Футбол на Куличках 06:28
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Александр Медведев: «Азмун забил в стиле Герда Мюллера – одним касанием»

Sports.ru вчера в 14:07
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