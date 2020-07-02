Александр Медведев: Азмун забил блестящий гол в стиле Герда Мюллера
Азмун очень хорошо играл, забил блестящий гол в стиле Герда Мюллера - одним касанием переправил мяч в ворота с передачи Дзюбы, - приводит слова Медведева «РИА Новости». Ранее форвард был оштрафован клубом за нарушение социального дистанцирования в условиях пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев. "Зенит" в среду в Нижнем Новгороде обыграл "Тамбов" со счетом 2:1. Голами в составе петербуржцев отметились иранский нападающий Сердар Азмун и аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони.