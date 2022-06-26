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Александр Мостовой: «Дальше целуйте Ларссона с Тедеско туда, куда у нас любят целовать»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой продолжает критиковать форварда Джордана Ларссона, который формально принадлежит «красно-белым», но проведет последний год по контракту в АИКе.
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Швед отказался возвращаться в «Спартак» из-за решения ФИФА, разрешившей легионерам клубов РПЛ не приезжать в Россию.
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Ларссон публично порадовался такой возможности.
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Рыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.
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Александр Мостовой: «Дальше целуйте Ларссона с Тедеско туда, куда у нас любят целовать»
Евро-футбол.рувчера в 16:19
Мостовой — о Ларссоне: вы и дальше целуйте их с Тедеско туда, куда у нас любят целовать
Чемпионатвчера в 16:06
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