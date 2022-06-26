Евро-футбол.руАлександр Мостовой: «Дальше целуйте Ларссона с Тедеско туда, куда у нас любят целовать»Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой продолжает критиковать форварда Джордана Ларссона, который формально принадлежит «красно-белым», но проведет последний год по контракту в АИКе.Евро-футбол.руШвед отказался возвращаться в «Спартак» из-за решения ФИФА, разрешившей легионерам клубов РПЛ не приезжать в Россию.Евро-футбол.руЛарссон публично порадовался такой возможности.Евро-футбол.руРыночная стоимость Ларссона – 11 миллионов евро.Бомбардир.руЧитать далееСвернутьЧемпионатЕвро-футбол.руБомбардир.руПодробнее о событииАлександр Мостовой: «Дальше целуйте Ларссона с Тедеско туда, куда у нас любят целовать»Евро-футбол.рувчера в 16:19Мостовой — о Ларссоне: вы и дальше целуйте их с Тедеско туда, куда у нас любят целоватьЧемпионатвчера в 16:06Показать все источникиОценить