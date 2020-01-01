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Александр Мостовой: «„Зенит“ короновали рановато»
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Предположим, что «Уфа» отберет очки у «Зенита», а «Краснодар» выиграет у «Спартака».В источнике
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