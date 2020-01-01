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Александр Мостовой открыл футбольную академию
Sports.ru
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сообщил об открытии собственной футбольной академии в Московской области.В источнике
Подробнее о событии
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Мостовой открыл футбольную академию в Московской области

RT на русском 16:55
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Александр Мостовой открыл футбольную академию

Чемпионат 14:16
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Александр Мостовой сообщил об открытии детской академии

Спорт-Экспресс 13:59
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