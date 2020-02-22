Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось преодолеть эту отметку.