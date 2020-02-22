НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеШайба Овечкина не помогла «Вашингтону» не проиграть «Монреалю»«Питтсбург» крупно проиграл «Баффало», несмотря на дубль Малкина«Филадельфия» обыграла «Виннипег», Проворов отдал голевую передачуСын Овечкина посетил тренировку «Вашингтона»«Вашингтон» проиграл шесть матчей из последних семиГлавноеАлександр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛПосольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов«Реал» проиграл «Леванте» в чемпионате Испании«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Лестер»Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо в СочиРоссийская газетаАлександр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛSport24.ru121Вести.Ru0:36Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось преодолеть эту отметку.В источнике Комментировать52Подробнее о событии Гретцки рассказал, что требуется Овечкину для того, чтобы побить его рекордМатч ТВ 17:59Гретцки считает, что Овечкин имеет хорошие шансы превзойти его рекорд по числу шайб в НХЛТАСС Спорт 17:18У «Вашингтона» 6 поражений в 7 матчахSports.ru 16:57рекламаЕщё по темеШайба Овечкина не помогла «Вашингтону» не проиграть «Монреалю»«Питтсбург» крупно проиграл «Баффало», несмотря на дубль Малкина«Филадельфия» обыграла «Виннипег», Проворов отдал голевую передачуСын Овечкина посетил тренировку «Вашингтона»«Вашингтон» проиграл шесть матчей из последних семиГлавноеАлександр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛПосольство сообщило результаты обыска у российских биатлонистов«Реал» проиграл «Леванте» в чемпионате Испании«Манчестер Сити» с трудом обыграл «Лестер»Путин приехал на первый чемпионат Лиги боевого самбо в СочиНовости