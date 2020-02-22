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Российская газетаРоссийская газета
Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Sport24.ru
  • Вести.Ru0:36
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось преодолеть эту отметку.В источнике
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