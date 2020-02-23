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Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Sport24.ru
  • Вести.Ru0:36
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Юбилейный гол он забил на 45-й минуте матча с «Нью-Джерси». По количеству заброшенных шайб он занимает восьмое место в рейтинге лучших снайперов НХЛ.В источнике
75
Уэйн Гретцки
Канадский хоккеист
Рекорды устанавливают, чтобы их кто-нибудь побил. У Овечкина есть реальный шанс сделать это. Необходимы две вещи. Вы должны оставаться здоровым, что он доказал на протяжении всей своей карьеры. Во-вторых, нужно быть в хорошей команде, а он играет в хорошей команде.
Подробнее о событии
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Овечкин забил свою 700-ю шайбу в НХЛ

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Очередной рубеж пройден. Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

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