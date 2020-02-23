Уэйн Гретцки Канадский хоккеист

Рекорды устанавливают, чтобы их кто-нибудь побил. У Овечкина есть реальный шанс сделать это. Необходимы две вещи. Вы должны оставаться здоровым, что он доказал на протяжении всей своей карьеры. Во-вторых, нужно быть в хорошей команде, а он играет в хорошей команде.