Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Юбилейный гол он забил на 45-й минуте матча с «Нью-Джерси». По количеству заброшенных шайб он занимает восьмое место в рейтинге лучших снайперов НХЛ.В источнике Рекорды устанавливают, чтобы их кто-нибудь побил. У Овечкина есть реальный шанс сделать это. Необходимы две вещи. Вы должны оставаться здоровым, что он доказал на протяжении всей своей карьеры. Во-вторых, нужно быть в хорошей команде, а он играет в хорошей команде.