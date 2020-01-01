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Александр Павленко: «В Грозном мы были подопытными Гуллита»
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Российский футболист и тренер Александр Павленко вспомнил период выступлений за «Терек» под руководством нидерландского специалиста Руда Гуллита в 2011 году.В источнике
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Александр Павленко: «В Грозном мы были подопытными Гуллита»

Матч ТВ 03:30
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