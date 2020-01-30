НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Спартак» представил официально СоболеваАлександр Соболев проведет первую тренировку со «Спартаком» 31 январяЦорн: «В переходе Соболева был лично заинтересован Тедеско»Первый тренер Соболева оценил шансы игрока попасть в основу «Спартака»Павлюченко: «Спартаку» не хватало СоболеваГлавное«Сельта» объявила переход СмоловаОвечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛБруну Фернандеш подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»Футболист Роберт Мак покинул «Зенит»Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матчВести.RuАлександр Соболев: еще не до конца верю, что перешел в «Спартак»Soccernews.ru5Soccernews.ruSports.ruГазета.RuRT на русскомФутбол РоссииЕще не до конца верю в то, что перешел в "Спартак". Сыграть в футболке с ромбом на груди – большая честь и ответственность.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Форвард Соболев поделился эмоциями от перехода в «Спартак»Газета.Ru 11:46Соболев: Еще не до конца верю, что я перешел в «Спартак»Нева Спорт 10:29Соболев признался, что не до конца верит в свой переход в «Спартак»RT на русском 09:35Ещё по теме«Спартак» представил официально СоболеваАлександр Соболев проведет первую тренировку со «Спартаком» 31 январяЦорн: «В переходе Соболева был лично заинтересован Тедеско»Первый тренер Соболева оценил шансы игрока попасть в основу «Спартака»Павлюченко: «Спартаку» не хватало СоболеваГлавное«Сельта» объявила переход СмоловаОвечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛБруну Фернандеш подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»Футболист Роберт Мак покинул «Зенит»Джокович: уважаю Федерера за то, что он вышел на матчНовости