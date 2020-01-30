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Александр Соболев: еще не до конца верю, что перешел в «Спартак»
Soccernews.ru
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Еще не до конца верю в то, что перешел в "Спартак". Сыграть в футболке с ромбом на груди – большая честь и ответственность.В источнике
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Форвард Соболев поделился эмоциями от перехода в «Спартак»

Газета.Ru 11:46
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Соболев: Еще не до конца верю, что я перешел в «Спартак»

Нева Спорт 10:29
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Соболев признался, что не до конца верит в свой переход в «Спартак»

RT на русском 09:35
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