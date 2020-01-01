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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Соболев рассказал о главной цели в футбольной карьере
ODDS.ru
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев, правами на которого владеют самарские «Крылья Советов», рассказал о своей главной цели в футбольной карьере.В источнике
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Соболев рассказал о главной цели в футбольной карьере

Евро-футбол.ру 01:13
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Соболев рассказал о своих целях в футбольной карьере

Футбол России 01:03
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Соболев о мечте: «Поиграть в Европе и услышать гимн ЛЧ на поле»

Sports.ru 00:32
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