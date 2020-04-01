НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеГуберниев отреагировал на призыв отправить Драчева в отставкуСБР отменил апрельские сборы команды из-за коронавирусаМинспорт России обеспокоен последними событиями в российском биатлонеТренер Касперович: президент СБР Драчев не выполнил предвыборные обещанияАлександр Тихонов рассказал о приеме Драчева у министра спортаГлавноеВсе футбольные турниры в России приостановлены до 31 маяГуберниев отреагировал на призыв отправить Драчева в отставкуАртем Дзюба обвинил Василия Уткина продажности и лицемерииДзюба: ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советуюХабиб может вылететь в США на частном самолетеСоветский спортАлександр Тихонов: Драчев давно должен был подать в отставкуСоветский спорт9Советский спортPravda.RuРБКМатч ТВСпорт день за днемSports.ruНева СпортBookmaker-ratings.ruRT на русскомСчитаю, он давно должен был подать в отставку.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Биатлонист Тихонов назвал Драчева безответственным человекомРБК 07:11«Сейчас мой уход будет неправильным». Владимир Драчев ответил на предложение об отставкеСпорт день за днем 06:37Тихонов: Драчев сильно ошибается, отказываясь уйти в отставкуРИА Новости 06:18рекламаЕщё по темеГуберниев отреагировал на призыв отправить Драчева в отставкуСБР отменил апрельские сборы команды из-за коронавирусаМинспорт России обеспокоен последними событиями в российском биатлонеТренер Касперович: президент СБР Драчев не выполнил предвыборные обещанияАлександр Тихонов рассказал о приеме Драчева у министра спортаГлавноеВсе футбольные турниры в России приостановлены до 31 маяГуберниев отреагировал на призыв отправить Драчева в отставкуАртем Дзюба обвинил Василия Уткина продажности и лицемерииДзюба: ничего общего с Малафеевым иметь не хочу и никому не советуюХабиб может вылететь в США на частном самолетеНовости