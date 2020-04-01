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Александр Тихонов: Драчев давно должен был подать в отставку
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Считаю, он давно должен был подать в отставку.В источнике
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Биатлонист Тихонов назвал Драчева безответственным человеком

РБК 07:11
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«Сейчас мой уход будет неправильным». Владимир Драчев ответил на предложение об отставке

Спорт день за днем 06:37
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Тихонов: Драчев сильно ошибается, отказываясь уйти в отставку

РИА Новости 06:18
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