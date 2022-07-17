Bookmaker-ratings.ruАлександр Точилин: Родригао был фундаментом обороны «Сочи»Наставник «Сочи» Александр Точилин высказался о переходе защитника Родригао в «Зенит».Bookmaker-ratings.ruВ воскресенье серебряный призер прошедшего сезона "Сочи" обыграл на выезде в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) вернувшееся в высший дивизион "Торпедо" (3:1).РИА НовостиЛетом из "Сочи" в "Зенит" перешли защитник Родриго и форвард Матео Кассьерра.РИА Новости«Сочи» переиграли «Торпедо» со счётом 3:1 на «Арене Химки».RT на русскомЧитать далееСвернутьSport24.ruRT на русскомРИА НовостиМатч ТВBookmaker-ratings.ruЧемпионатЕвро-футбол.руLegalbetФутбол РоссииПодробнее о событииТочилин: «Есть четкие требования к нынешней обороне „Сочи“, но пока нет четкого взаимопонимания»Sport24.ru11:07Тренер «Сочи» сказал, что отсутствие Родриго сказалось на взаимопонимании в оборонеМатч ТВ11:02Точилин: Родригао был фундаментом обороны «Сочи», но его забрал «Зенит»Футбол России10:55Точилин высказался об уходе Родриго в «Зенит»Евро-футбол.ру10:37Точилин: «Родригао был фундаментом обороны „Сочи“»Legalbet10:32Александр Точилин: Родригао был фундаментом обороны «Сочи»Bookmaker-ratings.ru10:24Точилин: Родригао был фундаментом обороны, но жизнь такая, что его забрал «Зенит»Чемпионат10:15Показать ещёОценить