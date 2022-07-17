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Александр Точилин: Родригао был фундаментом обороны «Сочи»

Наставник «Сочи» Александр Точилин высказался о переходе защитника Родригао в «Зенит».
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В воскресенье серебряный призер прошедшего сезона "Сочи" обыграл на выезде в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) вернувшееся в высший дивизион "Торпедо" (3:1).
РИА Новости
Летом из "Сочи" в "Зенит" перешли защитник Родриго и форвард Матео Кассьерра.
РИА Новости
«Сочи» переиграли «Торпедо» со счётом 3:1 на «Арене Химки».
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Точилин: «Есть четкие требования к нынешней обороне „Сочи“, но пока нет четкого взаимопонимания»
Sport24.ru11:07
Тренер «Сочи» сказал, что отсутствие Родриго сказалось на взаимопонимании в обороне
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Точилин: Родригао был фундаментом обороны «Сочи», но его забрал «Зенит»
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