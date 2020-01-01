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Александр Зинченко: Мало кто верит в рестарт АПЛ
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Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко высказался относительно возможного возобновления АПЛ. 23-летний украинец пессимистичен в этом вопросе.В источнике
Подробнее о событии
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Александр Зинченко: «Мало кто верит в рестарт АПЛ, судя по новостям из ближних стран»

Sports.ru 05:38
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Зинченко и другие футболисты не верят в рестарт чемпионата Англии

Pravda.Ru 02:38
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Зинченко заявил, что мало кто верит в рестрат АПЛ

Soccernews.ru 02:37
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